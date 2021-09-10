«Ограничение электроснабжения» - новый информационный раздел на сайте «ТНС энерго Пенза»

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На сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области размещен новый раздел для информирования клиентов «Ограничение электроснабжения».

Раздел разработан для дополнительного уведомления потребителей, имеющих задолженность, о предстоящем ограничении подачи электроэнергии.

Каждую пятницу на сайте будет публиковаться список адресов, по которым запланировано ограничение энергоснабжения на предстоящей неделе.

Если вы обнаружили свой адрес в указанном списке, проверьте состояние своего лицевого счёта и оплатите образовавшуюся задолженность.

Ознакомиться со списком можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Информация»/«Ограничение электроснабжения».

Оплата счетов за электроэнергию без комиссии доступна:

- на сайте компании penza.tns-e.ru;

- в Личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

«ТНС энерго Пенза» предоставляет клиентам, имеющим задолженность, дополнительную возможность избежать отключения электроэнергии и лишних затрат. В случае ограничения подачи ресурса расходы на ограничение и возобновление энергоснабжения оплачивает должник.