В Пензе проезд в троллейбусе можно оплатить банковскими картами

По информации пресс-службы администрации Пензы, оплату проезда в нем, наряду с наличными денежными средствами и действующими транспортными картами, можно было выполнить бесконтактными банковскими картами. Речь идет о картах «МИР», «VISA», «MasterCard», а также обустройствах с поддержкой платежных сервисов «Mir Pay», «Google Pay», «Samsung Pay».

Как отмечает предприятие-перевозчик, с 9 сентября на маршруты вышли еще четыре троллейбуса, где принимаются к оплате бесконтактные банковские карты. Это транспортные средства маршрута №7 с номерами 2078, 2070, 2072 и 2076.

Для информирования пассажиров о возможности оплаты проезда с помощью банковских карт в районе дверей будут размещены информационные наклейки.

В планах перевозчика в течение следующей недели запустить безналичную оплату проезда на всех 23-х троллейбусах маршрута №7. В течение двух следующих недель - задействовать весь электротранспорт в проекте, всего 52 единицы.

Информация о совершенных поездках будет доступна пассажирам при условии их регистрации в личном кабинете «Транспортной процессинговой платформы» по адресу https://bilet.nspk.ru/

Инструкция по оплате проезда будет размещена в салонах транспортных средств.