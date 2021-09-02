«ТНС энерго Пенза» заключило первый договор купли-продажи электроэнергии с объектом микрогенерации

Фото: пресс-служба компании

На территории Пензенской области начал действовать первый договор купли-продажи электроэнергии с объектом микрогенерации.

В марте 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, которые позволили физическим и юридическим лицам, владеющим объектами микрогенерации, присоединяться к общей сети и продавать излишки произведённой энергии.

Первым владельцем объекта микрогенерации, заключившим договор с «ТНС энерго Пенза», стал житель Пензенской области, оборудовавший свой частный дом установкой с использованием солнечных панелей. Благодаря этому у него появилась возможность не только сократить расходы за счёт выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса.

Условия договора предусматривают проведение взаимозачёта с гарантирующим поставщиком. По итогам месяца берутся объём выработки электроэнергии объектом микрогенерации и объем потребления энергопринимающими устройствами потребителя, определяется разность этих величин.

В случае, когда объём выработки превышает объём потребления, потребитель не несёт никаких расходов, а энергосбытовая компания оплачивает ему полученную разницу. Если же объём выработки энергии меньше потреблённого, то клиент лишь доплачивает разницу по действующему тарифу.

Помимо экономического эффекта важным фактором использования микрогенерации является её экологичность, поскольку производство электроэнергии при помощи солнечных панелей, ветрогенераторов не требует затрат ископаемых природных ресурсов и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду.