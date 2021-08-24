Крупнейшая выставка по машиностроению и металлообработке в Центральной Азии

Компания «СтанкоМашСтрой» готовится принять участие в Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2021 в г. Нур-Султан. Выставка будет проходить в рамках Недели обрабатывающей промышленности на одной деловой площадке с IX Форумом машиностроителей Казахстана - главным отраслевым событием в индустрии.

Планируется, что участие в крупном промышленном мероприятии примет более 200 компаний-участниц, 4 500 профессиональных посетителей, свыше 60 спикеров. Напомним, в 2020 году выставка проходила в цифровом формате, на виртуальных стендах экспонировалось более 150 компаний – ведущих машиностроителей со всего мира.

В этом году компания «СтанкоМашСтрой» представит в Казахстане токарный станок с ЧПУ СТ 16А25, хорошо зарекомендовавший себя как на отечественном, так и зарубежном рынках.

Для предприятия участие в промышленном форуме – возможность найти новых клиентов и поддержать контакты с постоянными партнерами. «СтанкоМашСтрой» не один год тесно и плодотворно сотрудничает с предприятиями Казахстана, для которых в приоритете – использование станков российского производства для развития промышленного потенциала.

Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2021 пройдет 22-24 сентября 2021 года в городе Нур-Султан в Международном выставочном центре EXPO.