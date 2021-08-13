Рабочий визит вице-президента ТПП России Максима Фатеева в Пензу

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

Генеральный директор компании Олег Кочетков рассказал гостям о тех изменениях, которые произошли на предприятии за последнее время. Максим Фатеев, отметил, что впечатлен масштабами предприятия, модернизацией производства, эффективностью внедрения новых разработок.

Особый интерес у гостей вызвал новый высокотехнологичный вертикальный обрабатывающий центр VTM9. Оборудование является уникальным не только для предприятия, но и для российского станкостроения в целом.

«В настоящее время в России никто не производит такое оборудование, - рассказал генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков. - Главная наша цель - производить российскую продукцию, которая смогла бы создать серьезную конкуренцию зарубежным аналогам».

В завершении встречи вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев вручил генеральному директору компании «СтанкоМашСтрой» Олегу Кочеткову памятную медаль от Торгово-промышленной палаты РФ.