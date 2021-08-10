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Происшествия10 августа 2021 13:53

СУ СК по Пензенской области сообщило подробности происшествия на предприятии в Нижнем Ломове

В результате взрыва пострадал подросток
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Нижнеломовский следственный отдел СУ СК по Пензенской области проводит проверку по факту инцидента, случившегося накануне на предприятии в Нижнем Ломове. По данным следствия, в результате возгорания фильтра оборудования и продуктов переработки древесины в воздухе пострадал 16-летний стажер. На юноше загорелась одежда, в результате чего он получил ожоги спины.

Пострадавший был госпитализирован, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

По данным пресс-службы СУ СК по Пензенской области, для осмотра оборудования предприятия и установления причины возгорания были привлечены специалисты Ростехнадзора и Государственной инспекции труда. Проверка продолжается.