В Нижнем Ломове во время взрыва на предприятии пострадал 17-летний юноша

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

По данным пресс-службы областной прокуратуры, сегодня днем в одном из цехов АО «Фанерный завод «Власть труда» в Нижнем Ломове, произошел взрыв горючих материалов. В это время неподалеку находился 17-летний сотрудник предприятия. Юноша получил ожоги и был госпитализирован в пензенскую больницу.

Место происшествия посетил Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош. По факту была организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.