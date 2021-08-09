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Происшествия9 августа 2021 20:11

В Нижнем Ломове во время взрыва на предприятии пострадал 17-летний юноша

По факту организована проверка
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

По данным пресс-службы областной прокуратуры, сегодня днем в одном из цехов АО «Фанерный завод «Власть труда» в Нижнем Ломове, произошел взрыв горючих материалов. В это время неподалеку находился 17-летний сотрудник предприятия. Юноша получил ожоги и был госпитализирован в пензенскую больницу.

Место происшествия посетил Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош. По факту была организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.