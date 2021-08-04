«ТНС энерго Пенза» информирует о новом подрядчике по установке приборов учета

Фото предоставлено пресс-службой компании

«ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о том, что ООО «Ф5-Телеком»определено в качестве официального представителя по выполнению работ в многоквартирных домах по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии, их замене и допуску в эксплуатацию.

Компания будет осуществлять деятельность на территории города Пензы и Пензенской области до конца 2021 года.

Все сотрудники «Ф5-Телеком», производящие работы по установке приборов учёта, имеют при себе удостоверение с фотографией, заверенное подписью и печатью компании. Кроме того, полномочия на выполнение работ подтверждены документом с печатью «ТНС энерго Пенза».

Особое внимание следует обратить на то, что представители подрядной организации не имеют права взимать плату за оказанные услуги.

Жители домов, в которых предстоит замена приборов учёта, будут заранее уведомляться о запланированных дате и времени проведения работ.

При возникновении дополнительных вопросов клиенты могут обратиться в ООО «Ф5-Телеком»по номеру +7952-198-3237 или в «ТНС энерго Пенза» по номеру +7 (8412) 98-78-48.