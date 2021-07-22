Большинство вопросов электроснабжения поможет решить Единый контактный центр «ТНС энерго Пенза»

Фото: Владимир Княжев

Развитие дистанционных сервисов для клиентов – одно из ключевых направлений работы «ТНС энерго Пенза». Уже сегодня Единый контактный центр компании позволяет удаленно получить ответы на большинство вопросов энергоснабжения.

Позвонив по телефону 8 (8412) 98-78-48, клиенты компании могут в автоматическом режиме:

- узнать баланс лицевого счёта;

- передать показания прибора учёта электроэнергии в голосовом режиме или путём набора на клавиатуре;

- уточнить телефоны аварийных служб;

- узнать о сроках и доступных способах оплаты;

- получить информацию о состоянии прибора учёта.

Автоинформатор работает круглосуточно и без выходных.

В случае необходимости личного посещения Центра обслуживания клиентов голосовое меню Единого контактного центра подскажет адрес ближайшего офиса гарантирующего поставщика электроэнергии.

При отсутствии в голосовом меню Единого контактного центра интересующей информации клиент может воспользоваться квалифицированной помощью операторов. Соединение со специалистами доступно с 9:00 до 19:00 (понедельник - пятница), за исключением праздничных дней.

Для клиентов «ТНС энерго Пенза», проживающих в сельских населённых пунктах, работает дополнительный номер Единого контактного центра 8 (800) 775-44-58.