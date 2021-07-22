Большинство вопросов электроснабжения поможет решить Единый контактный центр «ТНС энерго Пенза»

Фото: Владимир Княжев
Развитие дистанционных сервисов для клиентов – одно из ключевых направлений работы «ТНС энерго Пенза». Уже сегодня Единый контактный центр компании позволяет удаленно получить ответы на большинство вопросов энергоснабжения.
Позвонив по телефону 8 (8412) 98-78-48, клиенты компании могут в автоматическом режиме:
- узнать баланс лицевого счёта;
- передать показания прибора учёта электроэнергии в голосовом режиме или путём набора на клавиатуре;
- уточнить телефоны аварийных служб;
- узнать о сроках и доступных способах оплаты;
- получить информацию о состоянии прибора учёта.
Автоинформатор работает круглосуточно и без выходных.
В случае необходимости личного посещения Центра обслуживания клиентов голосовое меню Единого контактного центра подскажет адрес ближайшего офиса гарантирующего поставщика электроэнергии.
При отсутствии в голосовом меню Единого контактного центра интересующей информации клиент может воспользоваться квалифицированной помощью операторов. Соединение со специалистами доступно с 9:00 до 19:00 (понедельник - пятница), за исключением праздничных дней.
Для клиентов «ТНС энерго Пенза», проживающих в сельских населённых пунктах, работает дополнительный номер Единого контактного центра 8 (800) 775-44-58.