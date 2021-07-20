Новые пользователи «Личного кабинета» получили подарки от «ТНС энерго Пенза»

Фото предоставлено пресс-службой компании

.«ТНС энерго Пенза» подвело итоги акции «Каждому клиенту – Личный кабинет», проводившейся с 15 мая по 30 июня 2021 года.

Стать участниками акции могли клиенты компании, подключившие «Личный кабинет» и оплатившие с его помощью электроэнергию. Всего в период с мая по июнь у сервиса появилось почти 2000 новых пользователей. Из числа клиентов, выполнивших все условия, случайным образом были отобраны 3 победителя, ими стали жители Бессоновского, Лунинского районов и города Кузнецка.

Владельцам лицевых счетов, которым улыбнулась удача, гарантирующий поставщик электроэнергии направил подарочные сертификаты на покупку электронной и бытовой техники.

«ТНС энерго Пенза» на протяжении уже нескольких лет последовательно развивает дистанционные сервисы, которые упрощают и делают более эффективным процесс взаимодействия клиентов с компанией.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам, не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получить консультации по вопросам энергоснабжения.