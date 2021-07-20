Поздравление О. В. Мельниченко с праздником Курбан-байрам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые мусульмане Пензенской области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Это одно из самых почитаемых и светлых событий для всех мусульман, день, когда через искренние молитвы и добрые дела верующие приближаются к Всевышнему. Праздник напоминает о истинных ценностях – милосердии, бескорыстии, чистоте помыслов, ответственности за близких людей, уважении к окружающим.

В Пензенской области традиции ислама были и остаются основой духовной жизни мусульман, что способствует сохранению в регионе многовековых традиций добрососедства и взаимопонимания.

Желаю всем мусульманам Пензенской области мира, добра, достатка, любви и взаимопонимания в семьях!