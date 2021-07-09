На сайте «ТНС энерго Пенза» можно оплатить большинство коммунальных услуг

«ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам возможность совершения ежемесячных платежей за коммунальные и иные услуги в одном месте – на официальном сайте компании.

Воспользоваться сервисом можно на главной странице сайта в подразделе «Оплатить счета за квартиру, услуги связи и госуслуги». Поиск требующих оплаты услуг осуществляется по номеру лицевого счета соответствующего поставщика. Система автоматически найдёт неоплаченную квитанцию и предложит добавить её к платежу. Оплатить счета можно как поочерёдно, так и все вместе, объединив в «корзину».

Клиенты могут оплатить не только энергоснабжение, но и иные услуги: газо- и водоснабжение, счета управляющих компаний, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами, мобильную связь, интернет и ТВ, налоги и штрафы ГИБДД.

После внесения платежа у клиентов есть возможность самостоятельно распечатать чек либо получить его на свой адрес электронной почты.

Сайт «ТНС энерго Пенза» позволяет оплатить необходимые услуги без ожидания в очереди, существенно экономя время и финансовые средства потребителя.