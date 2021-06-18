«ТНС энерго Пенза» обновило мобильное приложение

Фото предоставлено пресс-службой компании

В июне клиентам, использующим приложение «ТНС энерго», стала доступна новая функция. Теперь пользователи могут включить и настроить уведомления с напоминанием о передаче показаний индивидуального прибора учета электроэнергии.

Напоминания о передаче показаний активируются в разделе «Настройки». При этом для показа уведомления можно выбрать любые удобные дату и время.

Сообщение будет отображаться в указанные дату и время в виде push-уведомления на экране мобильного устройства. По клику на push-уведомление клиент сможет сразу перейти на экран передачи показаний в мобильном приложении.

В настоящий момент функция доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, позже она появится и на iOS-устройствах.

Напомним, приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств обеспечивает дистанционный доступ клиентов ко всем услугам компании:

- передаче показаний прибора учета;

- оплате счетов без комиссии;

- скачиванию квитанций, в том числе за предыдущие месяцы;

- управлению лицевыми счетами по всем своим объектам;

- контролю переданных показаний и произведенных платежей.

При возникновении вопросов пользователям также доступна функция направления со своего смартфона обращений в «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения ответов от специалистов компании.