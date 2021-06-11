«ТНС энерго Пенза» информирует о графике работы 11-14 июня 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой компании

Очный прием потребителей в офисах «ТНС энерго Пенза» в период 12–14 июня не производится. Время работы в предпраздничный день 11 июня – с 9:00 до 13:45 (центр обслуживания клиентов на ул. Гагарина, 11Б – с 8:00 до 12:45).

Единый контакт-центр «ТНС энерго» 12–14 июня осуществляет консультирование только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме круглосуточно.

11 июня прием звонков осуществляется операторами в обычном режиме – с 09:00 до 19:00.

Напоминаем, что передать показания и оплатить счета можно круглосуточно, не выходя из дома:

С 15 июня 2021 года офисы компании и Единый контактный центр возобновят работу в обычном режиме.