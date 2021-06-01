Поздравление врио Главы Мордовии Артема Здунова с Днем защиты детей

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Международным днём защиты детей!

Это праздник не только детворы, но и всех кто посвятил свою жизнь детям, всех родителей, растящих своих сыновей и дочерей в атмосфере любви, тепла и заботы.

Вопросы воспитания, образования и всестороннего развития подрастающего поколения – одни из самых важных для нас. В республике строятся детские сады, современные школы, открываются новые обучающие программы всех направленностей, в том числе профориентационные.

Мы по праву гордимся успехами наших юных участников на олимпиадах различного уровня, достижениями в спорте и первыми научными открытиями. Мордовия нуждается в таких талантливых ребятах, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы вы нашли себе достойное применение именно в родной республике.

Впереди – долгожданное лето и школьные каникулы. Важно, чтобы отдых был интересным, полезным и, главное, безопасным. Пусть это время оставит у вас самые прекрасные воспоминания.

Здоровья, счастья и удачи во всем! Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся!