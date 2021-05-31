В Пензе мужчина украл кошелек с деньгами, банковской картой и пин-кодом

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Пензе с заявлением о краже обратилась местная жительница 1966 года рождения, работающая пекарем. Женщина рассказала, что у нее украли кошелек, в котором находились денежные средства в размере более 2 тысяч рублей, а также банковская карта, с которой впоследствии были сняты 6 000 рублей.

По записям камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде здания оперативники выяснили кто входил в незапертую дверь помещения организации.

Подозрение стражей порядка пало на ранее судимого гражданина 1983 года рождения, ведущего бродяжнический образ жизни. Он дал признательные показания и рассказал, что в украденном кошельке рядом с банковской картой он обнаружил пин-код. После этого мужчина сразу же в банкомате, снял с карты деньги, которые потратил на свои нужды.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.