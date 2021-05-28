ВТБ в Пензенской области в первом квартале увеличил объем кредитования населения на 20%

ВТБ в Пензенской области по итогам работы в первом квартале 2021 года выдал населению более 2,6 тысяч кредитов на общую сумму 1,9 млрд рублей, что почти на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель подразделения на 1 апреля увеличился до 17 млрд рублей, показав прирост с начала года на 2%.

Наибольшую долю в кредитном портфеле клиентов-физических лиц занимают кредиты наличными. Портфель по данному направлению с начала года увеличился на 3,5% до 8,1 млрд рублей. Всего за отчетный период ВТБ предоставил жителям региона 2 тысячи потребительских кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей, что выше показателя аналогичного периода 2020 года на 28%.

Рост продаж зафиксирован и по жилищным займам. За первых три месяца текущего года банком выдано 330 ипотечных кредитов на общую сумму 610 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5 %. В структуре выдач 36% приходится на новостройки, 33% - на вторичный рынок жилья и 28% – на рефинансирование ипотеки. Ипотечный портфель ВТБ в регионе по итогам января-марта составил 7,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1%.

За отчетный период отмечена положительная динамика продаж по автокредитованию. За январь–март банк выдал более 190 автокредитов на 130 млн рублей (+2% больше к уровню прошлого года). Чаще всего жители региона берут в банке кредиты на новые автомобили: на эти цели предоставлено более 130 займов на 106 млн рублей. Наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Кредитный портфель по данному сегменту на отчетную дату составил 800 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля 2021 года сохранился на уровне начала года и на отчетную дату составил 18,3 млрд рублей, основную долю которого - 14,9 млрд рублей - составляют депозиты. На 7% за квартал до 3,2 млрд рублей вырос портфель инвестиционных продуктов.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «В первом квартале население активно реализовывало отложенный спрос на заемные средства, возникший в прошлом году в результате ограничительных мер. Как следствие, мы наблюдаем в регионе оживление спроса на наши кредитные продукты. Ожидаем, что этот тренд сохранится до конца года. Стоит отметить, что проводимая в банке масштабная цифровая трансформация, повышает удобство и скорость процесса выдачи кредитов, в результате чего все большее число жителей региона обращаются в ВТБ за заемными средствами».