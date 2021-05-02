В Мордовии лишен свободы изнасиловавший в придорожном кафе 52-летнюю женщину

Фото: Светлана Маковеева

В ночь на 20 января в дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району поступило сообщение 52-летней местной жительницы.

В ночное время в придорожное кафе, где она работает, пришел посетитель, который изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В отношении него СУ СКР по РМ были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По приговору суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы.

Ранее он был судим за совершение убийства. Из мест лишения свободы освободился в 2019 году.