В Пензе игровая платформа «Gamestime» прошла в форме дискотеки

Пресс-служба администрации Пензы
Участниками мероприятия стала активная молодёжь общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учреждений.
Игровая платформа проходила в форме зажигательной дискотеки. Студенты принимали участие в интересных забавных конкурсах, пели популярные песни и танцевали под известные хиты.
Участники платформы «Gamestime» зарядили друг друга хорошим настроением.
В завершении мероприятия все получили сладкие призы от молодежного центра «Юность» и поблагодарили за позитивное, энергичное мероприятие.