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Общество7 апреля 2021 18:50

В Пензе игровая платформа «Gamestime» прошла в форме дискотеки

6 апреля 2021 года в молодежном центре «Юность» вновь открыла двери молодежная гостиная: конкурсы, песни, танцы
Источник:kp.ru
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Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

Участниками мероприятия стала активная молодёжь общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учреждений.

Игровая платформа проходила в форме зажигательной дискотеки. Студенты принимали участие в интересных забавных конкурсах, пели популярные песни и танцевали под известные хиты.

Участники платформы «Gamestime» зарядили друг друга хорошим настроением.

В завершении мероприятия все получили сладкие призы от молодежного центра «Юность» и поблагодарили за позитивное, энергичное мероприятие.