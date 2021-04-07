В Пензе игровая платформа «Gamestime» прошла в форме дискотеки

Пресс-служба администрации Пензы

Участниками мероприятия стала активная молодёжь общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учреждений.

Игровая платформа проходила в форме зажигательной дискотеки. Студенты принимали участие в интересных забавных конкурсах, пели популярные песни и танцевали под известные хиты.

Участники платформы «Gamestime» зарядили друг друга хорошим настроением.

В завершении мероприятия все получили сладкие призы от молодежного центра «Юность» и поблагодарили за позитивное, энергичное мероприятие.