Поздравление врио Главы Республики Мордовия Артема Здунова с Днем защитника Отечества

Уважаемые солдаты и офицеры Вооруженных сил России! Дорогие ветераны армии и флота! Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества – праздником всех настоящих мужчин, сильных, мужественных и твердых духом людей!

В воинской летописи нашего государства немало ярких и победных страниц, которые берут начало с давних времен, символизируют неразрывную связь поколений. Мы всегда будем помнить уроженцев Мордовии, тех, кто с честью защищал свободу и независимость нашей страны, выполнял ратный долг в различных конфликтах, успешно решает задачи сегодня, отвечая на внешние и внутренние вызовы в мирное время.

Республика вносит свой посильный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. В Ковылкинском районе действует новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения, многие наши предприятия работают совместно с Министерством обороны, выпускают продукцию, соответствующую всем необходимым требованиям. Наши призывники традиционно признаются одними из самых здоровых и подготовленных в Приволжском федеральном округе и стране. В Мордовии успешно развиваются кадетские, патриотические, поисковые отряды, движение юных армейцев.

Отдельные слова благодарности я хочу адресовать тем, кто сейчас находится на боевом посту, достойно представляет нашу республику в рядах Российской армии.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, согласия и мирного неба над нашей Родиной!

Врио Главы Республики Мордовии А.А.Здунов