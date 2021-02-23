Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воины Российской Армии и Военно-Морского флота!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества, праздником ратной славы Отчизны, мужества, стойкости и верности долгу истинных патриотов нашей великой Родины!

В каждой российской семье бережно хранят память о героизме и доблести дедов и отцов, в суровые годы Великой Отечественной войны отстоявших свободу и независимость нашей страны. Их бессмертный подвиг – яркий символ высочайшей нравственности, силы духа, любви к родной земле.

Искренняя признательность тем, кто на выжженной солнцем земле Афганистана, в песках Египта, джунглях Вьетнама, в других уголках земного шара с честью исполнял свой интернациональный долг. Низкий поклон матерям, воспитавшим таких прекрасных сыновей!

Уверен, что и в дальнейшем Вооруженные Силы Российской Федерации останутся надежным гарантом стабильности и спокойствия, гордостью нашего народа.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев