«ТНС энерго Пенза» рекомендует передавать показания приборов учета дистанционно

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.«ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о важности своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета для корректного расчета платы за потребленную электроэнергию.

Оптимальным периодом для передачи показаний являются даты с 23 по 25 число каждого месяца. Показания, переданные позднее 25 числа, могут быть не приняты к расчету. Расчет платы в таком случае будет произведен исходя из среднемесячного потребления.

Стремясь упростить и сделать еще более комфортным процесс передачи показаний, гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает клиентам воспользоваться дистанционными сервисами:

- Официальным сайтом «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru. Показания можно передать без регистрации, на главной странице сайта необходимо ввести номер своего лицевого счета, а далее указать новые значения прибора учета.

- «Личным кабинетом» на сайте либо мобильным приложением «ТНС энерго». Передача показаний осуществляется на одноименной вкладке сервисов.

- Голосовым помощником «Алиса» от Яндекс. Для передачи показаний нужно произнести команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго» и следовать подсказкам помощника.

- Единым контактным центром по номеру (8412) 98-78-48. Нет необходимости в ожидании соединения с оператором. Достаточно произнести номер своего лицевого счета и озвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона.

Во всех случаях важно следить за корректностью ввода номера лицевого счета и новых показаний. Лицевой счет состоит из 12 цифр и указывается в верхней части квитанций на оплату.