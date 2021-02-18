Владимир Вдонин получил благодарность Нижнеломовского центра детского творчества

Коллектив педагогов и учащихся Центра детского творчества выражает глубокую признательность депутату Владимиру Вдонину за тесное сотрудничество, понимание проблем организации, постоянную помощь и поддержку.

Центр — одно из старейших учреждений дополнительного образования детей Пензенской области, ведущий свою историю с 1935 года, когда в городе появился первый Дом пионеров.

Сегодня более 900 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет занимаются здесь в кружках и объединениях различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической и естественно-научной. В 2018 году ЦДТ стал лауреатом регионального конкурса, посвященного 100-летию системы дополнительного образования в России.