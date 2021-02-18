Скончался основатель ансамбля песни и танца «Казачья застава» Сергей Смирнов

17 февраля на 60-ом году жизни после тяжёлой болезни скончался Заслуженный артист России Сергей Владимирович Смирнов, с именем которого навсегда будет связана история создания и активной деятельности одного из ведущих творческих коллективов Пензенской области – ансамбля песни и танца «Казачья застава».

Именно Сергей Владимирович стал директором ансамбля в 2004 году, создав коллектив на базе песенно-танцевального ансамбля «Беседы» Пензенской областной филармонии. Вместе с художественным руководителем «Казачьей заставы» Андреем Сугоняком Сергей Смирнов приложил немало усилий для формирования богатого и уникального репертуара молодого коллектива. Для постановки отдельных номеров приглашались ведущие российские балетмейстеры-постановщики – главный балетмейстер Кубанского казачьего хора, Народный артист России Николай Кубарь и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски ВДВ, Народный артист России Геннадий Минх. Эти номера вошли в «золотой фонд» творческого багажа «Казачьей заставы» и до сих пор вызывают у зрителей искренний восторг.

Сергей Владимирович возглавлял ансамбль «Казачья застава» и в годы, когда коллектив носил статус автономной некоммерческой организации (2007 – 2010 гг.), и в такой важный период творческой жизни ансамбля, как вхождение в состав Пензенской областной филармонии (2010 – 2012 гг.).

За годы усердной работы Сергея Смирнова в качестве руководителя коллектива ансамбль вёл активную концертную и гастрольную деятельность как по Пензенской области, так и по всей России и за её пределами: поездка в составе творческой делегации в Республику Казахстан (2004 г.), участие в Международном фестивале в Италии (2006 г.), поездка в Республику Киргизию (2006 г.), участие в днях Пензенской области в КНР (2007 г.), выступления в рамках празднования «Года русского языка и культуры в Турции» (2007 г.), сольные концерты в Москве и Московской области (2007 г.), участие в фестивалях в Италии (2008 г.) и Франции (2009 г.).

В эти годы ансамбль песни и танца «Казачья застава», возглавляемый Сергеем Смирновым, становится лауреатом международных конкурсов и фестивалей, обладателем Гран-при фестиваля в Италии, а также лауреатом Премии Губернатора Пензенской области за высокое исполнительское мастерство.

В период руководства Сергея Смирнова коллектив дал огромное количество концертов для своих земляков в родном городе и области: военные и медики, учителя и школьники, спортсмены и рабочие в городах и сёлах – везде «Казачья застава» дарила зрителям своё высочайшее профессиональное мастерство, восхищая артистичностью, неудержимой творческой энергией и фантазией!

Нельзя не отметить и тот факт, что именно при Сергее Владимировиче на базе «Казачьей заставы» в 2005 году была создана студия – детский ансамбль «Казачата», которая успешно работает и сегодня.

Прощание с Сергеем Владимировичем Смирновым состоится 20 февраля в 11:30 в Храме святителя Николая Чудотворца (ул. Коннозаводская, 32).

Сергей Смирнов будет похоронен на Ахунском кладбище города Пензы.