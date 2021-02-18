Электроэнергия на общедомовые нужды: причины роста расходов и пути их снижения

Фото предоставлено пресс-службой компании

Среди обращений, поступающих от клиентов в адрес «ТНС энерго Пенза», в последнее время участились вопросы о причинах увеличения платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды (ОДН), в отдельных домах.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что с 1 июля 2020 в связи со вступлением в силу изменений в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» плата за электрическую энергию, потребляемую на ОДН, начисляется в полном объеме, а не по нормативу, как это было ранее.

Данные изменения затрагивают потребителей, проживающих в многоквартирных домах с непосредственной формой управления, не реализованной, либо не выбранной формами управления.

Согласно вступившим в силу изменениям, расчет производится по показаниям общедомовых приборов учёта, а полученный объем полностью распределяется между собственниками помещений в многоквартирном доме. С этим связано увеличение суммы в счетах, поскольку ранее начисления за ОДН производились лишь в пределах норматива.

Своевременная и корректная передача всеми жильцами многоквартирных домов показаний приборов учета (с 23 по 25 число каждого месяца) и наличие счетчиков во всех квартирах дома являются основными путями снижения объема оплаты за ОДН.

Кроме того, в связи с тем, что упомянутые выше изменения в законодательстве касаются многоквартирных домов, в которых действует непосредственная форма управления, либо форма управления не выбрана/не реализована, собственники жилых помещений могут заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае объем ОДН будет выставляться гарантирующим поставщиком электроэнергии в адрес управляющей организации, а не жителям многоквартирного дома.

Напоминаем, что получить ответы на любые вопросы, касающиеся энергоснабжения, потребители могут с использованием формы обратной связи в разделе «Помощь» на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».