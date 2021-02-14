Артем Здунов дал старт «Лыжне России» в Ардатове

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в рамках рабочей поездки в Ардатовский район Артем Здунов принял участие в массовой лыжной гонке. Перед стартом руководитель республики зачитал участникам приветственное письмо Президента Владимира Путина, а после этого пожелал всем удачи.

Для Артема Здунова гонка завершилась успешно: он прибыл к финишу в числе первых. Также лыжню вместе с ним покорили и и.о. министра экономики Алексей Грибанов и министр спорта Александр Савилов. Всего участниками гонки в Ардатове стали более 200 человек.

Напоминаем вам, что в Саранске «Лыжня России» проходит сегодня.