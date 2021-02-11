В Саранске решили отказаться от массового старта во время «Лыжни России»

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

14 февраля в Саранске на территории лыжно-биатлонного комплекса состоится «Лыжня России». В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение отказаться от массового заезда. Участники будут поделены на группы.

Напомним вам, что покорить лыжню может любой желающий, предварительно оформивший заявку на участие и отправивший ее на электронную почту kshor.rm-sport@mail.ru до 17:00 12 февраля. Участникам гонки необходимо иметь допуск врача к соревнованиям. Все, кто пройдет отбор, получат стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой акции.

ПРОГРАММА ГОНОК

Старты для профессиональных спортсменов, дистанция - пять километров:

10:00 – мужчины 2002 года рождения и старше;

10:20 - юноши 2003 г.р. и младше;

10:40 - женщины 2002 г.р. и старше;

11:05 - девушки 2003 г.р. и младше.

11:45 – Церемония открытия

12:00 - VIP-забег

Старты для любителей, дистанция – три километра:

12:00 - девушки 2003 г.р. и младше;

12:15 - юноши 2003 г.р. и младше;

12:30 - женщины 2002 г.р. и старше;

12:40 - мужчины 2002 г.р. и старше.