Как решается спор с продавцом о возврате технически сложного товара

С этим вопросом мы обратились к директору Региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Пензенской области Анатолию Робертовичу Ниденсу .

«Я расскажу Вам об одном важном нюансе который следует учитывать в таком споре, а именно - требование потребителя о возврате технически сложного товара, в котором по истечении 15 дней со дня его передачи потребителю выявлен производственный недостаток, подлежит удовлетворению, если будет установлено, что данный недостаток является существенным! Это ключевой момент в решении такого спора».

В пример им была приведена ситуация из собственной судебной практики.

Потребитель обратился с иском к продавцу о взыскании стоимости некачественного товара, неустойки, убытков, компенсации морального вреда и штрафа, в связи с тем, что купленный холодильник в течение гарантийного срока сломался.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанции, пришли к выводу о том, что выявленный в холодильнике недостаток является дефектом производственного характера и в силу п. 1 ст. 18 Закона "О защите прав потребителей" признали за потребителем право на возврат уплаченной за товар денежной суммы, а также взыскали всё остальное, что требовал потребитель.

Однако впоследствии, Верховный Суд Российской Федерации, признал эти судебные акты вынесенными с нарушением норм права, отменил их и направил дело на новое рассмотрение.

При этом Верховный Суд указал на то, что для удовлетворения требований истца о возврате технически сложного товара по истечении пятнадцати дней со дня его передачи потребителю, суду необходимо установить, являлся ли выявленный производственный недостаток существенным. Однако при рассмотрении дела это установлено не было и суды ограничились только выяснением факта наличия в товаре производственного недостатка. Не установление судами существенности недостатка повлекло отмену решения суда. Этот момент стал ключевым при рассмотрении спора, поэтому я рекомендую не упускать из вида этот нюанс при спорах с продавцами товаров!

Также Анатолий Ниденс добавил, что при возникновении у потребителей подобных вопросов, он рекомендует обращаться в РОО «Защита прав потребителей» Пензенской области за подробной консультацией, а также ознакомиться с различной полезной для потребителей информацией на страницах сайта организации