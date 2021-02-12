«ТНС энерго Пенза» напоминает о возможности дистанционного получения консультаций

Фото предоставлено пресс-службой компании

Пользователи официального сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения «ТНС энерго» всё более активно используют указанные сервисы для получения ответов на вопросы, касающиеся энергоснабжения.

Более 8 000 жителей Пензенской области в прошедшем году получили полноценные консультации и помощь специалистов гарантирующего поставщика электроэнергии через интернет. При этом потребители могут не только задать интересующий вопрос специалистам, но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте.

В «ТНС энерго Пенза» отмечают, что наиболее распространенными являются вопросы, касающиеся заключения договора, оформления либо внесения изменений в лицевой счет, а также корректировки ошибочно переданных показаний приборов учета и получения перерасчета платы за электроэнергию. В связи с этим для удобства клиентов процессы подачи заявок на оформление, внесение изменений в лицевой счет и получение перерасчета на официальном сайте компании были автоматизированы и максимально упрощены. Воспользоваться ими можно в соответствующих вкладках «Договор энергоснабжения» и «Расчеты за электроэнергию».

С целью повышения качества обслуживания энергосбытовой компанией на постоянной основе также осуществляется мониторинг тематик обращений и удовлетворенности клиентов качеством полученных консультаций.

Задать интересующий вопрос и получить помощь по вопросам энергоснабжения очень просто:

- нажать на ссылку «Написать обращение как частный клиент» в разделе «Помощь» официального сайта компании;

- воспользоваться вкладкой «Обращения» в Личном кабинете или мобильном приложении.