Депутаты пензенского Законодательного Собрания рассмотрели законопроект о корректировке параметров бюджета

По информации регионального Минфина, доходы и расходы областного бюджета на 2021-2023 годы увеличатся в связи c изменением объёма безвозмездных поступлений целевого характера, увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также за счет остатков средств, сложившихся на 1 января текущего года по отдельным направлениям. Профицит бюджета на 2021 год уменьшится, на 2022-2023 годы - останется прежним.

Принято решение включить в повестку дня 38-й сессии проект закона «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области».

Кроме того, парламентарии обсудили допсоглашение от 31 декабря 2020 года, заключенное между Министерством финансов РФ и областным правительством, о рестpуктуризации задолженности Пензенской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Высвобождаемые в результате средства будут направлены на развитие инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов; финансирование региональных программ в рамках федеральных проектов; обеспечение мероприятий, связанных c профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Рекомендованы к рассмотрению на сессии отчет региональной Счетной палаты о работе в 2020 году, проекты постановлений «О присвоении звания «Почетный гражданин Пензенской области» и ряд других вопросов.