Жителям Пензенской области повысили пенсии

Теперь один пенсионный коэффициент равен 98,86 рублям (в прошлом году он составлял 93 рубля).

С 1 января размер пенсии составляет 6 044,48 рублей, а для инвалидов 1 группы и граждан, достигших 80 лет - 12 088,96 рублей. Средний размер страховой пенсии в регионе - 14 374,52 рубля. При этом каждый пенсионер имеет индивидуальную прибавку, которая от размера получаемой им пенсии.

Из-за индексации пенсии увеличились более чем у 406 тысяч жителей Пензенской области. Пенсионеры, которые прекратят работать в течение года, смогут получить повышенные выплаты на все пропущенные индексации.

На социальную доплату могут рассчитывать пенсионеры, чей уровень общего материального обеспечения ниже прожиточного минимума (9 020 рублей). Размер индексации будет выплачиваться им сверх 9 020 рублей.

С 1 февраля 2021 года индексация будет касаться ежемесячных денежных выплат, а с 1 апреля 2021 года – государственных и социальных пенсий.