Компания «СтанкоМашСтрой» поздравляет с Днем российской науки

Компания «СтанкоМашСтрой» поздравляем с праздником ученых, научных работников, академиков, профессоров и студентов, всех тех, кто посвятил свою жизнь научной и исследовательской деятельности, кто вносит интеллектуальный вклад в открытия и разработки, в развитие современной науки.

День российской науки появился в 1724 году, когда по распоряжению императора Петра I в России была основана Академия наук. За свою многовековую историю российская наука подарила миру целую плеяду выдающихся ученых, которые сделали немало величайших открытий, уникальных изобретений. И сегодня современные деятели науки продолжают славные традиции своих предшественников.

Наука – это движущая сила, дающая прогресс и развитие всех отраслей жизни: экономика, медицина, образование, промышленность. Достижения российских ученых выводят человечество на новый более качественный уровень жизни.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, профессионального долголетия, новых уникальных открытий, неисчерпаемой энергии, свежести и яркости научной мысли!