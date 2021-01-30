Приглашают ярмарки «выходного дня» и сезонные ярмарки в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

Администрация города приглашает пензенцев за натуральными и качественными продуктами, а товаропроизводителей - к участию в ярмарках.

Торговые площадки работают по следующим адресам:

улица Попова, 4б,

3-й пр. Лобачевского,

улица Суворова, 120,

проспект Строителей, 40,

улица Терновского, 224,

улица Одесская, 2,

проспект Строителей, 21 а,

проспект Победы, 99,

ул. Кижеватова, 1-3.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам отдела потребительского рынка администрации Пензы - 68-69-80;

МУП «Городской центр торговли и услуг» Пензы - 32-42-10.