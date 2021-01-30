Приглашают ярмарки «выходного дня» и сезонные ярмарки в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы
Администрация города приглашает пензенцев за натуральными и качественными продуктами, а товаропроизводителей - к участию в ярмарках.
Торговые площадки работают по следующим адресам:
улица Попова, 4б,
3-й пр. Лобачевского,
улица Суворова, 120,
проспект Строителей, 40,
улица Терновского, 224,
улица Одесская, 2,
проспект Строителей, 21 а,
проспект Победы, 99,
ул. Кижеватова, 1-3.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам отдела потребительского рынка администрации Пензы - 68-69-80;
МУП «Городской центр торговли и услуг» Пензы - 32-42-10.