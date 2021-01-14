Это произошло 21 декабря 2020 года около 18.00 часов. Девушка ушла из общежития Вятского аграрного техникума и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.МО МВД России «Слободской» УМВД России по Кировской области обращается к жителям региона за содействием в розыске без вести пропавшей несовершеннолетней Расчинской Софьи Александровны 2004 года рождения, проживающей по адресу: Кировская область, Слободской район, п. Вахруши.Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите её по телефонам: 8(332)-589-514, 589-673,8-922-668-46-48.