В Мордовии продолжают выяснять обстоятельства пожара, произошедшего в доме на улице Крупской 8 января. Ранее пресс-служба ГУ МЧС по РМ давала информацию, что до приезда пожарных помощью жителям занимался случайно оказавшийся на месте сотрудник ведомства Дмитрий Куколин, который спас парализованную пенсионерку.Однако, как выяснилось позже в ходе проверки, женщину из горящей квартиры в безопасную соседнюю перенес Сергей Краснов, живший в том же доме. После этого мужчина вновь вернулся в жилье, охваченное огнем, и так и не смог выйти. Его тело позже нашли пожарные. Дмитрий Куколин вместе с находившимся на месте Алексеем Морозовым чуть позже перенесли парализованную пожилую женщину в дом напротив.