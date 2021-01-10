В тот роковой день у главного специалиста в отделе надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РМ Дмитрия Куколина был выходной. Вместе с семьей он прогуливался по Советской площади, как вдруг заметил дым, и сразу направился на место.- Горел жилой дом, - рассказывает Дмитрий. - Соседи только вызвали пожарных, и они еще не успели добраться до места. Я начал стучать в окна, но мне никто не ответил.Входная дверь была заперта. Вместе с соседом сотруднику МЧС удалось открыть ее. Почти сразу же Дмитрий нарвался на сонного мужчину – тот не понимал, что происходит. Огонь к тому времени успел уже охватить большую часть дома. Гражданин рассказал, что в доме еще находится его парализованная бабушка.- Времени на раздумья не было. Я начал обходить комнаты. Когда нашел женщину, завернул ее в какую-то фуфайку и вынес из дома.Больше попасть в дом никто не смог. Уже позже пожарные при тушении обнаружили тела женщины 1963 года рождения и ее сына 1983 года рождения, не успевших выбраться. Но благодаря решительным действиям Дмитрия Куколина две жизни были спасены.