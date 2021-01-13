Только в первые дни нового года (с 1 по 12 января включительно) свои резюме на сайте разместили или обновили пять с половиной тысяч соискателей из Пензенской области. В топ профобластей по активности соискателей области вошли начинающие специалисты, представители сферы продаж, производства, бухгалтерии и административный персонал.- Каждый третий соискатель, который решил сменить работу в начале года, в возрасте от 18 до 30 лет, а порядка 7% – старше 50 лет. Стоит отметить, что 11% соискателей ищут работу с удаленным форматом, – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.Если говорить о спросе, то больше всего предложений с начала года работодатели разместили для представителей сферы продаж (менеджеры по работе с клиентами, продавцы розничной торговли, кассиры), производственной и ИТ-сферы, а также рабочего персонала и начинающих специалистов. 36% предложений предполагают у соискателей наличие хотя бы минимального опыта работы от 1 года до 3 лет. Половина вакансий предназначена для соискателей без опыта работа. Порядка 6% вакансий подразумевают постоянный удаленный формат работы.