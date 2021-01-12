В дни новогодних каникул жители и гости Пензенской области потратили на отдых и развлечения в регионе более 64 млн рублей, что на 13% выше показателей прошлогодних праздников. Динамика связана с ростом популярности внутреннего туризма и встречей Нового года в «домашнем» регионе. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.Об увеличении спроса на зимний туризм в Пензенской области говорит рост востребованности гостиниц. Оборот в этом сегменте на минувших каникулах вырос на 44%, количество транзакций – на 15%. Средний чек составил 5,2 тыс. рублей. Кроме того, жители и гости региона в праздничные дни на 8% увеличили расходы на транспортные услуги, включая железнодорожные и автобусные поездки.Заметно изменились по сравнению с данными прошлого года показатели в ресторанном сегменте и индустрии развлечений. В новогодние каникулы в Пензенской области траты на кафе, рестораны и фастфуд увеличилось почти в 2,5 раза, а число транзакций в системе общепита год к году выросло в 5 раз. Число посетителей в театрах, кино, клубах и других развлекательных учреждениях региона увеличилось на 13%. Средний чек в индустрии развлечений составил 2 тыс. рублей.Оборот продуктового ритейла в Пензенской области в новогодние каникулы вырос по сравнению с показателями прошлого года на 15%, объем покупок в магазинах по продаже алкоголя увеличился почти в 2 раза.В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей - снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на отдых в новогодние каникулы именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. – Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».