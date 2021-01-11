Обрушившийся на Пензенскую область 8 января снежный ураган не только проверил на прочность коммунальные службы региона, но и стал причиной многих ДТП. В тот день офицер регионального Управления Росгвардии майор Александр Никишин вместе со своим знакомым Андреем Никишиным ехал в Колышлей. По пути они заметили в кювете автомобиль «ВАЗ-2115» и сразу же остановились.За рулем машины была девушка. Она рассказала, что при маневре ее занесло и выбросило с дороги. Вернуться обратно своими силами уже не получилось.Убедившись, что с девушкой-водителем все в порядке, Александр решил помочь ей: откопал колеса «легковушки» лопатой, а после вытащил машину обратно на дорогу с помощью буксировочного троса. После благодарности за неравнодушие и помощь гражданка смогла продолжить путь.