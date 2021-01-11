Борьбу с непогодой обсудили сегодня в ходе совещания в правительстве региона. Напомним вам, что прошедшие праздники запомнились не только многочисленными мероприятиями, но и снегопадами. По словам начальника управления ЖКХ и ГО Михаила Панюхина, всех больше осадков выпало с 8 по 10 января.Иван Белозерцев остался недоволен организованной работой по уборке снега:- Ни коммунальные службы, ни управляющие компании, ни предприятия не оказались готовы. Выйдите из машин, пройдитесь пешком, сразу почувствуете разницу. Дорожные службы и управляющие организации обязаны приводить в порядок свои территории. А тех, кто не справляется, надо штрафовать.