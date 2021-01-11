В этот день на площади Ленина Деды Морозы и их Снегурочки из пензенской гильдии торжественно закрыли до следующего года свою резиденцию (в этом году ее посетили 2690 детей!), устроив у главной городской елки хороводы и игры.Итоги праздничных мероприятий подвели во время оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 января. За всю новогоднюю кампанию в Пензе было организовано около 300 мероприятий, участниками которых стали почти 60 тысяч жителей. Все соревнования, концерты и игры проводились в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования организовали 127 спектаклей, концертов и мастер-классов в обычном и онлайн-формате.В школах и детских садах состоялись новогодние елки, физкультурно-спортивные акции, соревнования, эстафеты на свежем воздухе. 4 января одновременно на всех на всех школьных спортивных площадках прошла акция «Зимние забавы», в которой приняли участие 18 300 человек. Всего же во время каникул были организованы 26 спортивно-массовых мероприятий как для детей, так и для взрослых. На площади Ленина было открыто 11 спортплощадок.Общественный порядок на всех мероприятиях обеспечивали 350 сотрудников полиции и более 100 представителей общественных объединений.