Напомним вам, что несколько недель назад пензенский зоопарк опубликовал просьбу помочь со сбором денег на покупку самки зебры Чапмана в пару к уже имеющемуся в учреждении самцу по кличке Мартин.По состоянию на утро 10 января граждане перечислили на счет зоопарка 236 781 рубль. Сегодня на официальных страничках учреждения в социальных сетях была опубликована информация, что сбор средств остановлен.«Потому что малышка-зебра сегодня утром приехала в свой новый дом – в пензенский зоопарк. Директор Андрей Александрович принял решение, что этот шанс мы не упустим. Как мы ждали ее! Наш новый год начался с чуда», - отметили представители учреждения.Пока животное находится на карантине, но скоро жители и гости города смогут увидеть ее. Пока же всем желающим предлагают выбрать имя для нового питомца. Свои варианты можно оставить в комментариях на страничке учреждения в социальных сетях.