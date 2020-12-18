Жители Пензы смогут подарить невесту зебре Мартину

ФОТО: Пресс-служба зоопарка

Уже семь лет в учреждении живет зебра Чапмана по имени Мартин – очень дружелюбное и милое создание. В новом, 2021-м году, ему исполнится десять лет, а это значит, что Мартин – уже взрослая зебра. И для полного счастья ему не хватает только невесты.

Ее поисками учреждение занимается давно – мы уже упоминали об этом в одном из наших прошлогодних материалов. Однако зебры Чапмана достаточно редко встречаются в зоопарках. Но Новый год – время чудес и исполнения желаний, поэтому буквально на днях у учреждения появился шанс приобрести молодую самку зебры. Останавливает лишь финансовый вопрос: стоимость животного – полтора миллиона рублей.

В связи с этим представители городского зоопарка обращаются к неравнодушным жителям с просьбой сделать пожертвование в пользу учреждения: ваша доброта позволит Мартину не быть одиноким в новом году.

Реквизиты зоопарка можно посмотреть на официальном сайте учреждения.