Уважаемые партнеры! Дорогие друзья!Примите искренние поздравления с Новым годом!Раз в году календарь дарит нам удивительный и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу же встречаем другой. Уходящий год был богат на события. И главное, что он доказал, в сотрудничестве мы способны на многое.Мы искренне благодарим вас, наших партнеров и клиентов, за ответственность и надежность! В наступающем 2021 году мы приложим максимум усилий, чтобы наше сотрудничество стало еще более эффективным и плодотворным!От души желаю Вам крепкого здоровья, энергии и стабильности! Пусть новый год станет для Вас, Ваших родных и близких успешным во всех делах, а Вашему дому принесет мир и тепло семейного очага! Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды!Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Р.Б. Чернов