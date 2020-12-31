Уважаемые жители города Пензы! Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Уходящий год научил нас еще больше ценить жизнь и здоровье, заботиться о близких, быть на расстоянии, но оставаться вместе.Он показал, что Пенза – город неравнодушных людей. Многие жители, предприятия поддержали и продолжают помогать тем, кому пришлось нелегко. Настоящий подвиг ежедневно совершают медики и волонтеры.Спасибо вам за добрые поступки во благо наших земляков!В непривычных условиях пришлось жить и работать всем нам. И каждый связывает с приходом Нового года надежды на позитивные перемены.Дорогие друзья! Хочу пожелать вам того, чего не так хватало в этом году – стабильности, здоровья, исполнения задуманного и веры в то, что у нас обязательно всё получится!Берегите себя и своих близких! С праздником!С уважением, глава администрации города Пензы А.В. Лузгин