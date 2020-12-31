Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие земляки!Примите теплые и искренние поздравления с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!Предпраздничные дни традиционно наполнены приятными хлопотами, ожиданием важных перемен, надеждой на лучшее, верой в исполнение задуманного. Это время, когда мы можем больше внимания уделить нашим близким, проявить заботу о пожилых родственниках, подарить настоящее волшебство малышам.Выражаю благодарность всем, кто вдалеке от семьи на рабочем месте выполняет свой служебный долг: борется за жизни пациентов, трудится на производстве, обеспечивает нерушимость границ и безопасность граждан России.Твердо уверен, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, проявив душевную щедрость, помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, объединив усилия власти и гражданского общества, сделать всё для процветания нашей Родины.Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично желаю вам крепчайшего здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и всего самого доброго!Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К.Лидин