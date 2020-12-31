Уважаемые жители Пензенской области!Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!Новый Год – это особенный праздник. Он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний.Уходящий год был непростым для нас всех, был насыщен важными событиями и свершениями.В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма.Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!С уважением, депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков