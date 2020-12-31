В связи с новогодними праздниками дни с 1 по 10 января 2021 года в Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» являются выходными.При этом большинство услуг по-прежнему будут доступны потребителям дистанционно. Оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задать вопрос специалистам компании можно:-на официальном сайте penza.tns-e.ru;- с помощью Личного кабинета;- воспользовавшись мобильным приложением «ТНС энерго».Кроме того, оплатить счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.Обширная информационная база с разъяснением часто возникающих ситуаций доступна на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе «Помощь / Все вопросы».Также в праздничные дни клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета и получить необходимую справочную информацию круглосуточно в автоматическом режиме без соединения с оператором, позвонив в Единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 8 (8412) 98-78-48.