Скончалась основатель и руководитель Театра Доктора Дапертутто Наталья Кугель

Сегодня на 75-м году ушла из жизни Наталия Аркадьевна Кугель, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Наталия Аркадьевна родилась 5 июня 1946 года в г. Одесса Украинской ССР. Окончила Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова (скульптура), Московский государственный институт культуры (театральная режиссура).

В 1977 году Наталия Аркадьевна Кугель приехала в Пензенскую область, и будучи сотрудником государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области внесла свой вклад в создание экспозиций в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», музеях-усадьбах В.Г. Белинского и А.И. Куприна.

При личном участии Наталии Аркадьевны Кугель проходила реставрация и открытие мемориального музея сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда» – первого мемориала В.Э. Мейерхольда в России и за рубежом.

С 1984 года Музей сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда, сегодня – Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» прошел большой и славный путь становления и развития под руководством Н.А. Кугель. Созданный Наталией Аркадьевной Кугель Театр Доктора Дапертутто, бессменным руководителей которого она являлась, по праву входит в число лучших экспериментальных театров России.