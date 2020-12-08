Пензенские бренды отмечены на конкурсе «Вкусы России»

О результатах конкурса сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Напомним вам, что от нашего региона на конкурс заявлялись четыре бренда:

- пензенский кленовый сироп от компании «Пензенские Кленоварни»;

- чернокленовый мед от предприятия «Пасека Павловых»;

- бековский зефир от Бековского пищекомбината;

- пензенский миндаль с травами от ООО «Унитрон Пром».

По итогам конкурса миндаль с травами вошел в Топ-10 номинации «Нас выбирают», а кленовый сироп – в шорт-лист номинации «Из нашей деревни» (в данной категории участвовали бренды, произведенные в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек).